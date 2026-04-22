Карл III обратился к нации в годовщину рождения Елизаветы II

Елизавете II 21 апреля могло бы исполниться 100 лет. В честь памятной даты король Карл III выступил с обращением к нации. В своем послании он назвал покойную королеву любимой матерью. Монарх также отметил ее вклад в историю.

Карл III отметил, что миллионы будут помнить королеву по моментам национальной важности, личным встречам, улыбке или доброму слову. Король напомнил, что в 14 лет юная принцесса Елизавета в своем первом публичном обращении сказала, что каждый может внести вклад, сделав мир завтрашнего дня лучше и счастливее.

Монарх заявил, что разделяет это убеждение всем сердцем. По его словам, Елизавета смогла изменить мир вокруг себя. Ее правление повлияло на жизнь множества людей в Великобритании, странах Содружества и за их пределами. С каждым десятилетием королева оставалась неизменной и преданной своему народу.

Король призвал британцев независимо от возраста и различий следовать этому примеру, чтобы сегодняшний день стал не просто датой утраты, а праздником достойно прожитой жизни и наследия надежды.