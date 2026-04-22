В Ленобласти спасают усадьбу Рериха от растительного агрессора

Весной 2025 года Ленинградская область стала ареной очередного сражения с одним из самых опасных инвазивных растений — борщевиком Сосновского. Компания JTI Россия дала старт новому сезону своей программы «Борщевик под контролем», выбрав для первой акции этого года территорию музея-усадьбы Н.К. Рериха в Изваре. Уникальность мероприятия заключалась в объединении усилий: к эко-активистам JTI впервые присоединились сотрудники еще 15 компаний: «Зетта Страхование», «Линдейли», ПАО «Северсталь», ГК «Мегаполис», а также прдставители Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации.

Итогом совместной работы 60 добровольцев стала очистка въездной зоны усадьбы, входящей в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Почему борщевик Сосновского требует столь пристального внимания? Это растение не просто сорняк, а настоящий экологический агрессор, способный вытеснять местные виды и захватывать огромные площади. Кроме того, его сок вызывает сильнейшие фотохимические ожоги.

Музей-усадьба Рериха, известный своими уникальными ландшафтами, долгое время находился под угрозой превращения в заросли этого ядовитого гиганта. Важно, что JTI Россия и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) выбрали самый безопасный, хоть и более трудоемкий метод борьбы: механический. Никакой «химии» — только выкапывание корней и выкашивание надземной части. Это позволяет сохранить биологическое разнообразие и не навредить другим зеленым обитателям ООПТ.

Сергей Глушков, директор по корпоративным отношениям JTI Россия, акцентировал важность системной борьбы с ядовитым растением, и поблагодарил бизнес, присоединившийся к акции.

Работы в усадьбе Рериха прошли в рамках четырехлетнего соглашения с правительством Ленинградской области, подписанного на ПМЭФ 6 июня 2024 года.

Поддержку инициативе выразил губернатор Александр Дрозденко, отметив, что JTI стала первой компанией, предложившей долгосрочную помощь.

Наталья Калягина, заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы по Ленобласти подчеркнула масштаб акции: 60 волонтеров ликвидировали очаг, который грозил распространением двух миллиардов семян борщевика Сосновского.