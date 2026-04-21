Подъезд на Кропоткина после пожара отремонтируют во втором полугодии 2026

Подъезд дома на улице Кропоткина, который пострадал при пожаре 14 апреля, отремонтируют во втором полугодии 2026 года.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков провел выездное мероприятие у дома на улице Кропоткина. Вместе с ним на место выехали представители прокуратуры, УМВД и МЧС. Поводом послужило возгорание в одной из коммунальных квартир этого дома.

Пламя вспыхнуло 14 апреля. В результате комната площадью 15 квадратных метров выгорела полностью. Также пострадало общее имущество дома, включая лестничную клетку. Ваньчков отметил, что пожар в этой квартире случается не в первый раз.

В ходе выезда глава района лично пообщался с жителями дома и заявил, что администрация не оставит их один на один с проблемой. Ваньчков поручил ЖКС № 1 Петроградского района рассмотреть возможность переноса сроков ремонта подъезда на ранний срок. По его словам, планы можно скорректировать после первого полугодия. В этом случае работы начнутся уже во второй половине 2026 года.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Ваньчков отметил, что запросил информацию о результатах предыдущих инцидентов на данном адресе. Он пояснил, что после получения заключений будут приняты соответствующие решения в отношении собственников квартиры. Именно в этом жилье произошло возгорание. В настоящий момент администрация ведет работу по установлению устойчивого контакта с этими людьми.

Глава района подчеркнул, что прокуратура, полиция и все органы власти работают в единой связке. По словам Ваньчкова, ситуация будет разобрана до конца.