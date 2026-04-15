Судейская комиссия признала ошибкой удаление Педро в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным удаление нападающего «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Эксперты пришли к выводу, что следовало ограничиться желтой карточкой и штрафным ударом.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев во втором тайме показал Педро прямую красную карточку за нарушение против капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Данный эпизод разобрали с помощью VAR. Судья вынес решение об удалении только после видеоповторов, но экспертно-судейская комиссия РФС признала это решение ошибочным. Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич сообщил, что в данной ситуации следовало ограничиться желтой карточкой и назначением штрафного удара.

Напомним, что в домашнем матче с «Краснодаром» «Зенит» установил антирекорд на «Газпром Арене». Дело в том, что петербургский клуб нанес пять ударов по воротам соперника.