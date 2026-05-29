Авито Работа тестирует подбор по сценариям

Авито Работа тестирует новый подход к поиску работы, при котором алгоритм подбирает вакансии не через стандартные фильтры «график», «зарплата», «опыт», а на основе жизненных маршрутов.
Как сообщили в пресс-службе Авито, на главной странице появились кнопки с подборками: «До 17:00» для родителей, «Работа руками» (сборка, ремонт, изготовление), «Работа 45+», «Работа 14+», «Рядом с домом», «На юг» (Сочи, Краснодарский край) и «Для сов».Набор сценариев будет меняться в течение года.
«Новый проект Авито Работа, ориентированный на персонализированный поиск вакансий, отвечает на запрос соискателей в поиске удобства и безопасности трудовых условий. Соискатели все чаще ищут работу, которая соответствует их разнообразным профессиям и потребностям — например, с ежедневными выплатами и комфортным расположением, особенно в крупных городах, где у них есть больше вариантов выбора. Новый раздел на платформе, это не просто про релевантность, а об адаптации предложения под жизнь человека», — прокомментировал Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.