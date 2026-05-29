Пропавшая семья Усольцевых могла отравиться угарным газом в пещере

Исследователь Валентин Дегтерев выдвинул новую версию гибели семьи Усольцевых, которая пропала в тайге Красноярского края. По его мнению, люди могли укрыться в пещере, разжечь огонь и задохнуться от угарного газа.

Эксперт в беседе с aif.ru сообщил, что еще в марте обнаружил на скриншоте с видео поисковиков подозрительный объект в одной из расщелин у подножия горы. По его словам, в щели просматривается человеческое лицо. Исследователь не исключает также падение в трещину, нападение медведя или криминальный сценарий.

Ранее председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что организация не рассматривает версию побега семьи за границу и мистические теории.

Напомним, что с 23 по 26 мая 2026 года спасатели из Красноярского и Дивногорского отрядов прочесывали Манско-Уярский район в поисках семьи Усольцевых. За три дня они прошли 28 квадратных километров глухой горно-таежной местности. Однако специалисты не смогли найти никаких следов пропавшей семьи.