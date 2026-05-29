Представители МЧС опровергли слухи о запрете телефонов на АЗС

МЧС официально опровергло появившуюся в СМИ информацию о запрете использования мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня. В ведомстве заявили, что такие ограничения не вводились и в настоящее время не обсуждаются.

Спасатели опровергли сообщения о грядущем запрете мобильных телефонов на территории автозаправочных станций. Никакие новые ограничения с 1 июня не вводятся и данный вопрос не находится в стадии обсуждения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Представители МЧС напомнили, что правила пожарной безопасности для АЗС уже зафиксированы в действующих нормативных документах. Прямого запрета на использование мобильной связи на территории заправок эти правила не содержат.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что МЧС и топливные операторы якобы с 1 июня ужесточают противопожарные правила. Сообщалось, что пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля запретят из-за опасности случайной искры. Исключением называлась только оплата по QR-коду на терминале.