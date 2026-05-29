В Петербурге ушел из жизни фронтмен рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин

На 47-м году жизни в Санкт-Петербурге умер лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин. Музыкант скончался после операции, не приходя в сознание.

Лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин умер в возрасте 46 лет. О смерти музыканта сообщили его коллеги в социальных сетях. Нияз Садыков от лица друзей и товарищей по сцене выразил соболезнования родным и близким Лагутина. Он написал, что лидер рок-группы умер после операции, не приходя в сознание.

Лагутин был экстренно госпитализирован в реанимацию с диагнозом «разрыв аневризмы головного мозга». Врачи провели операцию, однако в сознание он не вернулся. В последние дни рядом с музыкантом находилась его сестра.

Напомним, что Лагутин долгие годы оставался бессменным фронтменом и лицом группы «Мировая весна». За время своего существования группа выпустила несколько студийных альбомов.