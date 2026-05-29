Обуховский завод получил 234 млн рублей на технологическое развитие

Обуховский завод получит льготный заем от Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга сроком на пять лет.

Сумма займа составила 234,2 миллиона рублей, а процентная ставка будет колебаться в диапазоне от 3 до 7 процентов годовых. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

В мессенджере «Макс» Поляков подчеркнул, что средства направят на модернизацию производства и закупку современного оборудования. Заем позволит предприятию увеличить выпуск продукции, усилить импортозамещение и повысить производительность труда.

Вице-губернатор напомнил, что Обуховский завод является одним из стратегически важных производств города. Предприятие выпускает продукцию для разных отраслей промышленности, включая гражданский сектор. По его словам, специалисты завода участвуют в изготовлении гидроцилиндров для строящегося Большого Смоленского моста.