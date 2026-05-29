С момента крупной арктической экологической катастрофы в Норильске прошло 6 лет

В конце мая 2020 года десятки тысяч тонн дизельного топлива попали в почву и водоемы Норильска. Загрязнение от аварии достигло озера Пясино и Карского моря.

Ровно шесть лет назад, 29 мая 2020 года, в Норильске произошла одна из крупнейших экологических катастроф в истории российской Арктики. Десятки тысяч тонн дизельного топлива попали в почву и водоемы после аварии на ТЭЦ-3.

В 12:55 произошла разгерметизация резервуара, в котором находилось свыше 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Почти сразу после утечки вспыхнул служебный автомобиль, находившийся рядом.

На следующий день в МЧС подтвердили попадание нефтепродуктов в реку Амбарную, связанную с озером Пясино. Около шести тысяч тонн топлива впиталось в грунт, еще примерно 15 тысяч тонн оказалось в водной системе, включая реки Далдыкан и Амбарную, сообщает «ФедералПресс».

Активная ликвидация последствий началась спустя несколько дней. На реке Амбарной установили боновые заграждения. За первые трое суток удалось собрать около 120 тонн нефтепродуктов. Часть загрязнения достигла озера Пясино, а позже Карского моря. Масштабного загрязнения Мирового океана удалось избежать.

Представители металлургической компании утверждали, что причиной аварии стало таяние вечной мерзлоты. Однако Ростехнадзор указал на недостатки проектирования свайного основания и ненадлежащий контроль за техническим состоянием объекта.

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с НТЭК 146,2 миллиарда рублей. «Норильский никель» перечислил средства в полном объеме. Позже компания обязалась до 2051 года выпустить в водоемы миллионы мальков сибирского осетра, нельмы, чира, муксуна и сига.