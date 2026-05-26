Антон Танонов назвал Дом композиторов в Петербурге храмом современной музыки

Руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза композиторов России Антон Танонов рассказал о Доме композиторов, своих наставниках и работе в Театре ЛДМ.

В беседе с «Петербургским дневником» Танонов назвал Дом композиторов храмом современной музыки. Он рассказал, что приехал в Ленинград в 11 лет и поступил в школу-десятилетку при консерватории. С тех пор вся его жизнь связана с Петербургом. Танонов учился у композитора Сергея Слонимского, который привил ему уважение к преемственности поколений.

С 2012 года Танонов заведует кафедрой специальной композиции и импровизации в консерватории. Он ввел дисциплины «электронная композиция» и «история киномузыки». Летом в консерватории открывается кафедра эстрады и набор на электрогитару и барабаны. С 2017 года Танонов работает музыкальным руководителем Театра ЛДМ. В мюзикле «Мастер и Маргарита» зрителей просят не аплодировать во время спектакля.

В творческом багаже композитора есть оперы, балеты, симфоническая и камерная музыка, а также мюзиклы. Сам он считает, что настоящим композитором человек становится во второй половине жизни. По его мнению, именно тогда происходит глубокое переосмысление опыта.