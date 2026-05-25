Житель Петербурга смог вернуться на работу незаконного увольнения

Судебные приставы восстановили в должности управляющего ветеринарной клиники, которого уволили в январе 2024 года. Руководство медицинского учреждения вернуло сотрудника на работу после назначения исполнительского сбора в 100 тысяч рублей.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о восстановлении в должности 54-летнего управляющего одной из ветеринарных клиник. С 2023 года мужчина занимал данную должность, однако в январе 2024 года из-за задержки выплаты заработной платы он уведомил работодателя о приостановлении работы до погашения задолженности.

Руководство клиники истолковало заявление сотрудника как увольнение по собственному желанию. Мужчину уволили по соответствующей статье. Он обратился в суд для защиты своих трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

В итоге судья поддержал петербуржца и постановил восстановить его в должности. Суд также взыскал с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула. Данный период составил 231 рабочий день. Общая сумма взыскания достигла почти трех миллионов рублей.

Судебный пристав уведомил клинику о возбуждении исполнительного производства. Он также предупредил руководство о последствиях неисполнения судебного решения. Документы о восстановлении сотрудника на работе поступили в районный отдел только после того, как пристав вынес исполнительский сбор. Сумма сбора составила 100 тысяч рублей.

Представители ведомства добавили, что второе исполнительное производство касается взыскания заработной платы. Это дело остается на контроле у пристава, который применяет все возможные меры принудительного характера.