Спасатели прошли 13 квадратных километров тайги во время поисков Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых. За два дня спасатели обследовали 13 квадратных километров тайги, используя квадрокоптер для аэрофотосъемки.

По заявке следственного комитета спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов в минувшие выходные отправились в район деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Именно там в сентябре прошлого года бесследно исчезла семья Усольцевых. В поисковой операции задействовали пять человек и четыре единицы техники.

Спасатели обследовали шесть квадратных километров леса 23 мая. На следующий день специалисты прочесали еще семь квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка. Эксперты считают, что именно к этим горам Усольцевы направились в день исчезновения. Спасатели также доставили к месту поисков представителей следственного комитета и добровольцев отряда «Лиза Алерт».

Пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду пояснила, что на месте работает автономная группа. В ее состав входят координатор, связист, оператор беспилотного летательного аппарата, аналитик и картограф.

Группа ведет фотосъемку с воздуха и отрабатывает приоритетные направления, которые невозможно было обследовать зимой из-за большого количества снега. За два дня с квадрокоптера сделали около тринадцати тысяч снимков, добавила эксперт в беседе с krsk.aif.ru.

Чооду добавила, что в некоторых районах поисков снег уже растаял, но местами он все еще остается довольно глубоким. Дата начала масштабных поисков пока не назначена. Специалисты ожидают стабилизации температурных условий.