Авито Работа оценил зарплатные ожидания россиян

В I квартале 2026 года зарплатные ожидания соискателей выросли на 17% год к году до 70 882 рублей в месяц, а бурильщики рассчитывают на 186 527 рублей, водители-дальнобойщики — на 178 813 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Авито, на основе этих данных компания запустил сервис зарплатной аналитики «Знайте себе цену», который позволяет ввести профессию, график, регион и текущий заработок, после чего рассчитывает рыночную вилку и выдаёт подборку вакансий от проверенных работодателей.

«Сегодня соискателям особенно важно понимать, насколько их зарплатные ожидания соответствуют рынку. Мы видим, что ожидания продолжают расти… Сервис «Знайте себе цену» помогает быстро оценить свою стоимость на рынке, сравнить ожидания с актуальными предложениями работодателей и быстрее находить подходящие вакансии», — прокомментировал директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.

По его словам, введённые данные обезличены и используются только для расчёта и сравнения с рыночными показателями.