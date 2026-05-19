Авито: аренда коммунальной техники вышла на первое место в I квартале

Авито Спецтехника проанализировал спрос на аренду спецтехники в первом квартале 2026 года и зафиксировал, что коммунальная техника заняла 27,8% внимания аудитории (+6,6 п.п. за год), сообщили в пресс-службе Авито.

В пятёрку наиболее востребованных также вошли подъемная техника (25,6%, -12,8 п.п.), дорожно-строительная (16%, +4,4 п.п.), землеройная (11%) и погрузочная техника (6%), совокупно обеспечив 86% интереса. Внутри коммунального сегмента 66% контактов пришлось на ассенизаторы (-10 п.п.), а тракторы интересовали каждого пятого пользователя (+11,7 п.п.).

Среди подъемной техники лидируют краново-манипуляторные установки (53%, -4,2 п.п.), затем автокраны (23%, -0,7 п.п.) и автовышки (21%, +5,3 п.п.). В дорожно-строительной категории экскаватор-погрузчик набрал 89% (+10,4 п.п.), бульдозеры — менее 4%. В землеройной технике основной интерес вызвали фронтальные погрузчики (44,1%, вдвое больше прошлогоднего), экскаваторы (27,9%) и мини-экскаваторы (21,6%).

В сегменте погрузочной техники 68% внимания заняли мини-погрузчики, вилочные погрузчики — 16%.