Компания из КНР инвестировала 35 млн долларов в автозавод в Ташкенте

В Ташкенте открылся завод JAC Motors. Объем первых инвестиций составил 35 миллионов долларов. Мощность завода достигнет 10 тысяч машин в год.

Совместное предприятие JAC Motors Toshkent создано при участии двух сторон. Китайской компании JAC Motors International Trading принадлежит 51% долей в уставном капитале. Структуре ташкентского хокимията «Toshkent invest kompaniyasi» принадлежит 49%. Общий уставный капитал предприятия составил около 38 миллионов долларов.

На первом этапе завод будет выпускать автомобили методом SKD. При этом способе крупные узлы поступают уже окрашенными и собранными. На месте специалисты устанавливают оборудование и колеса, заливают жидкости и проводят предпродажную подготовку.

Следующий этап требует дополнительных вложений в размере 100 миллионов долларов. Предприятие перейдет на CKD-производство с мощностью 30 тысяч машин ежегодно, пишет 110km.ru.

На старте завод собирает две модели коммерческих автомобилей. Первая модель, девятиместный минивэн «Джак Эм Три», оснащена двигателем объемом 1.8 литра и мощностью 134 лошадиные силы, коробка передач механическая пятиступенчатая.

Также на предприятии будут собирать микроавтобус «Джак Санрэй». Модель получила двухлитровый мотор на 190 лошадиных сил и шестиступенчатую механику.

Цена «Джак Эм Три» составляет 1.3 миллиона рублей, а стоимость «Джак Санрэй» равна 2.4 миллиона рублей.