Девушка спасла пса из-под колес фуры в Зеленограде

В Зеленограде девушка спасла собаку, которую сбили на Панфиловском проспекте и бросили умирать. Она загородила собой животное от фуры, а затем вместе с двумя мужчинами погрузила пса в машину и доставила в ветклинику.

Животное сбили на Панфиловском проспекте 17 мая. Пес сорвался с привязи рано утром и выбежал на дорогу. Водитель, сбивший животное, не остановился. Девушка подъехала к месту аварии через минуту. Собака лежала на асфальте перебитая и истекала кровью. Перед ней остановилась огромная фура. Из-за пробки у водителя грузовика не было возможности объехать пса, пишет 360.ru.

По словам спасительницы, он решил додавить животное. Девушка выскочила из машины. Она загородила собой собаку и начала кричать, чтобы никто не проезжал. Двое мужчин из другой машины помогли подхватить собаку и погрузить ее. Пострадавшую назвали Удачей и доставили в ветеринарный центр.

Врачи из клиники сообщили, что у животного политравма и перелом костей правого предплечья со смещением. На данный момент собака находится в тяжелом состоянии, ее готовят к операции.