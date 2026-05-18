Дизайнеры Петербурга могут получить до 490 тысяч рублей на пошив коллекций

В Санкт-Петербурге дизайнеры могут получить почти полмиллиона рублей на пошив коллекций. Заявки на компенсацию затрат принимаются с 18 мая, а за прошлые годы участники программы выпустили свыше 23 тысяч изделий.

Вице-губернатор Северной столице Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил о старте приема заявок на участие в городской программе «Сертификат на пошив». Данная мера поддержки помогает локальным брендам выпускать коллекции, а швейным предприятиям получать стабильную загрузку.

За 2024–2025 годы в программе приняли участие 76 дизайнеров и 25 производств. По словам Полякова, совместно они выпустили свыше 23 тысяч изделий, а общий объем производства превысил 44 миллиона рублей.

На данный момент размер компенсации увеличен до 490 тысяч рублей. Специалисты Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства помогают участникам подготовить и проверить документы, добавил вице-губернатор Петербурга.

Поляков пригласил дизайнеров Петербурга подать заявку и воспользоваться этой возможностью для развития своих брендов.