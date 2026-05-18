Пиотровский назвал вооруженным вандализмом инцидент с троном в Эрмитаже

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал инцидент с вооруженным мужчиной в Георгиевском зале.

Около двух часов 17 мая посетитель зашел за ограждение и сел в Большое императорское тронное кресло в Георгиевском зале. Сотрудники музея сообщили о произошедшем в Росгвардию. Наряд вневедомственной охраны вместе со службой безопасности Эрмитажа задержал 45-летнего мужчину.

Злоумышленник вел себя агрессивно и пытался оказать сопротивление. Позже правоохранители нашли у нарушителя спрятанный в обуви небольшой нож.

Пиотровский назвал случившееся актом вооруженного вандализма. По его словам, любое вульгарное прикосновение приносит экспонатам материальный и моральный ущерб. Такие действия оскорбляют миссию музея. Директор Эрмитажа добавил, что подобные акции ведут к усилению мер защиты. Это может осложнить пребывание посетителей в музее.

Пиотровский подчеркнул, что произошедшее не является невинным перформансом. Он назвал это сознательным препятствованием работе культурной институции.

Правоохранители сообщили, что из-за неадекватного поведения мужчину направили в специализированное медучреждение для обследования.