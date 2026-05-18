В МЧС предупредили жителей Петербурга об аномальной жаре во вторник

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредила горожан об ухудшении погодных условий во вторник. Ведомство дало рекомендации по питьевому режиму в период жары.

Спасатели отметили, что для восполнения дефицита жидкости в организме необходимо выпивать около двух литров в день. По словам экспертов, в жару человек должен пить, даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей.

Для защиты от жары специалисты рекомендуют пить находиться в помещениях с кондиционером, затемнять окна, не снижать температуру ниже 23-25 градусов. Также в МЧС посоветовали носить свободную одежду светлых тонов и широкополую шляпу, избегать прямых солнечных лучей, сократить физическую активность в жару.

Кроме того, эксперты рекомендовали водителям быть внимательнее на дорогах. Дело в том, что жара влияет на скорость принятия решений.