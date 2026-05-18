Верующим назвали главные просьбы к святой Ирине Македонской

Русская православная церковь вспоминает великомученицу Ирину Македонскую 18 мая. Верующим рекомендуется молиться ей о защите от клеветы и врагов, об укреплении веры и исцелении от недугов.

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов рассказал NEWS.ru, о чем следует молиться святой Ирине Македонской. Женщина жила в I веке в Македонии и была дочерью языческого правителя. Наставник тайно рассказал ей о христианстве, после чего Ирина уверовала во Христа и прошла через многолетние страдания. Ее бросали в ров со змеями, пилили железной пилой, привязывали к колесу. Однако господь сохранял ее невредимой.

Иванов пояснил, что в первую очередь великомученице молятся о защите от клеветы и врагов, об укреплении веры в периоды испытаний, об исцелении от душевных и телесных недугов, о помощи в обращении неверующих родственников. Также к святой обращаются женщины с именем Ирина.

По словам священника, на Руси по погоде в день памяти Ирины Македонской судили о будущем урожае. Существовал строгий запрет. Так, капустную рассаду имели право сажать исключительно женщины, причем делать это следовало в поле в полном одиночестве.

Мужчинам категорически запрещалось участвовать в этом процессе, потому что если они брали в руки саженец, то овощ не завязывался кочаном.

Напомним, что наши предки верили в несколько примет, которые могут предсказать будущее. Так, облака с юга на север предвещают дождь. Гуси в пруду сулят тепло. Моросящий дождь означает затяжную непогоду. Затихшие птицы предупреждают о ненастье. Цветущая черемуха предвещает похолодание.