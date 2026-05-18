Благотворительность Меган Маркл и принца Гарри противоречит бренду герцогини

Активность Меган Маркл в социальных сетях противоречит ее же заявлениям о необходимости безопасного онлайн-пространства. По словам эксперта, герцогиня Сассекская полностью зависит от цифрового мира для коммерческого успеха своего бренда As Ever.

Карьерные пути после ухода из королевской семьи

После того как в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США, они выбрали разные карьерные направления. Меган сосредоточилась на своем бренде товаров для жизни As Ever. Гарри посвятил время благотворительным проектам.

Недавно герцогиня обновила личный аккаунт в социальных сетях и страницы компании, придав сайту и присутствию в соцсетях новый вид. На странице Меган появилась новая фотография профиля и видео в глянцевом стиле для продвижения бренда.

Стратегия Меган

Королевский эксперт Дженни Бонд считает, что обновление онлайн-контента является ключом к успеху любого бренда. По ее словам, большинство людей страдают от рассеянности внимания, а мир постоянно стремится к переменам. Работа в качестве инфлюенсера через социальные сети стала для Меган выбранным карьерным путем. Ей необходимо серьезно относиться к этому делу и поддерживать интерес подписчиков.

По информации эксперта, людей интересует сама Меган больше, чем ее бренд As Ever. На личной странице герцогини подписчиков в четыре раза больше, чем у бренда. Поэтому Меган нужно продолжать публиковать контент, чтобы привлечь больше клиентов, сообщает The Mirror.

Разные подходы супругов

В то время как Гарри после ухода из королевской семьи в основном занимается благотворительностью, Меган сосредоточена на поддержании своей популярности, усилении голоса и влияния. Бонд отметила, что в последнее время не так много слышно о благотворительной деятельности Меган, но чем известнее она становится, тем громче может быть ее голос в освещении проблем и кампаний.

По мнению эксперта, принц Гарри предпочитает держаться подальше от социальных сетей и посвящать время кампаниям в поддержку важных дел, некоторые из которых он начал еще членом королевской семьи.

Маловероятно, что Гарри будет активно заниматься продвижением бизнеса своей жены. Ему гораздо приятнее использовать свою платформу так же, как он это делал ранее, считает Бонд.

Принц предпочитает посещать другие страны, продвигать Игры Invictus и выступать на важные темы. В круг его интересов входят цифровой мир, психическое здоровье и борьба с антисемитизмом.