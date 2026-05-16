Директор Долиной раскрыл подробности концерта певицы на Дне города в Петербурге

Народная артистка России Лариса Долина выступит на Дне города в Санкт-Петербурге 25 мая. Концерт пройдет на сцене БКЗ «Октябрьский», а вход будет по пригласительным.

Концерт в Петербурге и планы артистки

Представители БКЗ «Октябрьский» подтвердили, что Лариса Долина выступит на одной из крупнейших площадок города 25 мая. Концерт организовывают власти Санкт-Петербурга. Попасть на него можно будет только по пригласительным билетам.

Концертный директор певицы Сергей Пудовкин уточнил, что трансляцию выступления опубликуют на всех официальных страницах Ларисы Долиной в социальных сетях. По его словам, это не единственное выступление певицы в ближайшее время. У Долиной запланированы и другие шоу согласно ее графику. Ранее стало известно, что певица перенесла концерт в Москве ради выступления в Петербурге.

Новый трек

Долина выпустила новую песню под названием «Момент истины» 8 мая. В ней она сравнивает последний год с распятием и личным эшафотом. Певица активно привлекала внимание к композиции в социальных сетях. Анонсы публиковались на ее странице в течение нескольких дней.

Ранее Долина заявляла, что оставила историю с квартирой в прошлом. Она называла себя сильным человеком, который перевернул эту страницу и идет дальше. Певица говорила, что живет с чистого листа и с абсолютно чистой совестью. Она добавила, что никому не сделала ничего плохого и дурного. Долина считает себя главной жертвой ситуации с мошенниками.

Удаление комментариев под новой песней

Ранее Лариса Долина удаляла негативные комментарии под своей новой песней. По мнению пользователей социальных сетей, певица пытается создать видимость народной поддержки, но ее маневр быстро раскрыли.

Подписчики отмечают, что артистка и ее команда хотят создать иллюзию всеобщего восторга и поддержки. Всех недовольных они считают проплаченными ботами.

Квартирный скандал

Напомним, что в 2025 году Долина оказалась в центре скандала с продажей недвижимости. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Певица утверждала, что ее обманули мошенники.

Все предыдущие судебные инстанции принимали решения в пользу артистки. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд принял решение в пользу покупательницы недвижимости. В итоге певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.