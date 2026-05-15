Онкобольная Лерчек ответила хейтерам и показала шрам после операции

Блогер Валерия Чекалина приехала в клинику на пятый курс химиотерапии. Она показала палату, капельницу и шрам после операции.

Пятый курс химиотерапии

Лерчек узнала о своем диагнозе после рождения четвертого ребенка в конце февраля. Днем 14 мая инфлюенсер приехала в клинику на пятый курс химиотерапии. На опубликованных в социальных сетях снимках инфлюенсер предстала в темном парике с длинными волосами, розовом кружевном кардигане с меховым воротником, белой футболке и легинсах. Несмотря на заметную потерю веса, она выглядела бодрой.

Блогер вошла в палату и показала условия, в которых будет находиться. Она сообщила, что в палате есть ванная и кровать. После прихода медсестер ей поставили капельницы.

Посещение жениха и реакция на хейтеров

Также Чекалину навестил жених танцор Луис Сквиччиарини. Отец ее четвертого ребенка принес Лерчек большой букет сирени. В ответ блогер поблагодарила его и поцеловала.

Инфюенсер в социальных сетях ответила недоброжелателям, которые не верят в ее болезнь, обвиняют в симуляции и хайпе. Она заявила, что знает о множестве слухов. По ее словам, ей самой морально тяжело жить и лечиться в такой ситуации.

Также Лерчек показала капельницу, через которую лекарство поступает через раковый порт в центральную вену, свою кровать и кровать Луиса. Лекарство будет капать почти 24 часа, поэтому они остаются на ночь.

Демонстрация шрама и состояние позвоночника

Жених Чекалиной попросил ее повернуться спиной, чтобы показать шрам после операции. Это должно было доказать, что у нее не был сломан позвоночник и инвалидом она не стала. Лерчек отметила, что у нее был разрушен метастазами один диск.

Сквиччиарини рассказал, что предыдущая химиотерапия не была тяжелой по сравнению с другими, но сопровождалась побочными эффектами. Валерию тошнило, она много спала и не могла есть. Врач помог подобрать лекарство, после чего ситуация улучшилась. Луис назвал свою возлюбленную «машиной», отметив, что она находит силы на свои интересы и работу.

Ранее танцор заявил, что скоро опубликует выписку блогера из больницы. По его словам, существуют методы лечения, помогающие сохранить качество жизни. Лерчек прошла химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Именно последняя процедура помогла ей снова встать на ноги.

Луис подчеркнул, что Валерия еще не здорова и продолжает испытывать дискомфорт и побочные эффекты. По его словам, некоторые люди используют их ситуацию для разжигания ненависти и привлечения подписчиков. Когда будут обнародованы все документы, таким людям придется ответить за свои действия.