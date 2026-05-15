Общество

Онкобольная Лерчек ответила хейтерам и показала шрам после операции

Никита Козлов
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Lerchek Channel

Блогер Валерия Чекалина приехала в клинику на пятый курс химиотерапии. Она показала палату, капельницу и шрам после операции.

Пятый курс химиотерапии

Лерчек узнала о своем диагнозе после рождения четвертого ребенка в конце февраля. Днем 14 мая инфлюенсер приехала в клинику на пятый курс химиотерапии. На опубликованных в социальных сетях снимках инфлюенсер предстала в темном парике с длинными волосами, розовом кружевном кардигане с меховым воротником, белой футболке и легинсах. Несмотря на заметную потерю веса, она выглядела бодрой.

Онкобольная Лерчек ответила хейтерам и показала шрам после операции
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Lerchek Channel

Блогер вошла в палату и показала условия, в которых будет находиться. Она сообщила, что в палате есть ванная и кровать. После прихода медсестер ей поставили капельницы.

Посещение жениха и реакция на хейтеров

Также Чекалину навестил жених танцор Луис Сквиччиарини. Отец ее четвертого ребенка принес Лерчек большой букет сирени. В ответ блогер поблагодарила его и поцеловала.

Инфюенсер в социальных сетях ответила недоброжелателям, которые не верят в ее болезнь, обвиняют в симуляции и хайпе. Она заявила, что знает о множестве слухов. По ее словам, ей самой морально тяжело жить и лечиться в такой ситуации.

Также Лерчек показала капельницу, через которую лекарство поступает через раковый порт в центральную вену, свою кровать и кровать Луиса. Лекарство будет капать почти 24 часа, поэтому они остаются на ночь.

Демонстрация шрама и состояние позвоночника

Жених Чекалиной попросил ее повернуться спиной, чтобы показать шрам после операции. Это должно было доказать, что у нее не был сломан позвоночник и инвалидом она не стала. Лерчек отметила, что у нее был разрушен метастазами один диск.

Сквиччиарини рассказал, что предыдущая химиотерапия не была тяжелой по сравнению с другими, но сопровождалась побочными эффектами. Валерию тошнило, она много спала и не могла есть. Врач помог подобрать лекарство, после чего ситуация улучшилась. Луис назвал свою возлюбленную «машиной», отметив, что она находит силы на свои интересы и работу.

Онкобольная Лерчек ответила хейтерам и показала шрам после операции
Фото: Мойка78

Ранее танцор заявил, что скоро опубликует выписку блогера из больницы. По его словам, существуют методы лечения, помогающие сохранить качество жизни. Лерчек прошла химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Именно последняя процедура помогла ей снова встать на ноги.

Луис подчеркнул, что Валерия еще не здорова и продолжает испытывать дискомфорт и побочные эффекты. По его словам, некоторые люди используют их ситуацию для разжигания ненависти и привлечения подписчиков. Когда будут обнародованы все документы, таким людям придется ответить за свои действия.

Деньги

В России могут отменить ограничение на фиксированные пенсии для экс-военных

Некоторые бывшие военные могут получить право на полную страховую пенсию с фиксированной выплатой. Существующее ограничение Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров, которые после увольнения приобрели длительный гражданский стаж.На данный момент военный пенсионер может выполнить все условия для назначения страховой пенсии по старости. Он способен достичь пенсионного возраста, накопить нужный гражданский стаж и заработать необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент. Однако при этом он не получает фиксированную выплату.Это происходит из-за того, что закон исключает из числа получателей фиксированной выплаты определенную категорию граждан. Речь идет о тех, кто уже получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности по закону о военных пенсиях. Дело в том, что для назначения страховой пенсии военному пенсионеру учитывается только тот гражданский стаж,...
Читать далее
Наука

Ракета компании SpaceX останется без теплозащиты во время испытательного полета

Компания SpaceX планирует провести 12-й испытательный полет мегаракеты Starship V3 вечером 19 мая. В ходе миссии два инспекционных спутника впервые снимут теплозащитный экран корабля из космоса, чтобы проверить его готовность к возвращению на стартовую площадку в будущих миссиях. Дебют новой версии Запуск самой большой и мощной ракеты из когда-либо построенных станет первым за почти семь месяцев. Это будет уже 12 полет Starship в целом. Однако он ознаменует дебют новой усовершенствованной версии V3. Ракета получила важные модификации и улучшения по сравнению с предшественниками, пишет Space.com.План 12 полета предусматривает вывод на орбиту верхней ступени Starship с 22 макетами широкополосных аппаратов Starlink. По размерам эти макеты аналогичны спутникам компании SpaceX следующего поколения. После ввода Starship в эксплуатацию одной из главных задач станет завершение создания...
Читать далее

