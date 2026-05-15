Король Карл заявил о поддержке евреев Британии на фоне нападений

Король Карл III пообщался с представителями общины и посетил пекарню в Голдерс-Грин. Жители района назвали визит монарха «лучом надежды» после серии антисемитских нападений.

Днем 14 мая Карл посетил общественный центр в Голдерс-Грин. Зрители пели национальный гимн, когда монарх направился в пекарню «Гродз». Местные жители назвали визит «лучом надежды». Ранее в районе произошло несколько инцидентов. Среди них двойное нападение с ножом, поджоги благотворительных машин скорой помощи.

Активистка Тали Смус пожала руку королю и поблагодарила за визит. Она отметила, что Карл приехал в Голдерс-Грин на следующий день после обещания бороться с антисемитизмом. Королю понравился ее британской флаг со звездой Давида, пишет The Mirror.

Владелец кафе Йосси Мозес рассказал, что многие в общине думают об отъезде в Израиль. Он запрещает сыну носить кипу по дороге из школы. По словам Мозеса, невозможно заранее предсказать, что может произойти на улице.

Также жители района поделились, что многие их знакомые и родственники уже покинули Великобританию. Остальные пока только задумываются о будущем месте жительства.