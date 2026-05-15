Тарифы ЖКХ в России проиндексируют на 8,7 процента в 2027 году

Повышение тарифов ЖКХ привяжут к прогнозируемой инфляции и темпам изменения цен на газ и электроэнергию. В 2027 году плата граждан за коммунальные услуги увеличится на 8,7%.

Минэкономразвития опубликовало сценарные условия экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов. Правительство уже рассмотрело этот документ. Согласно новым данным, индексация тарифов ЖКХ составит 8,7% в 2027 году, 7,1% в 2028 году и 6,1% в 2029 году.

Представители ведомства пояснили, что на 2027–2028 годы сохранятся параметры из прогноза, одобренного правительством в сентябре 2025 года.

Повышение тарифов привяжут к прогнозируемой инфляции. Планируется компенсировать отклонения реальной инфляции от ранее заложенных показателей. Также учтут ожидаемые темпы изменения цен на газ и электроэнергию, сообщает «ФедералПресс».

Дополнительным фактором станет формирование целевой выручки для финансирования инвестиционных программ. Деньги пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры. В этих сферах ежегодно предусмотрена дополнительная индексация в размере 1,5%. Также чиновники отметили, что такой подход поможет привлечь частные инвестиции в отрасль.