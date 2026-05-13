Среда, 13 мая 2026
Происшествия

Самокатчик с ожогами попал в больницу прорыва трубы на проспекте Тореза

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Мужчина на электросамокате получил ожоги второй степени, проехав через зону разлива горячей воды после прорыва трубы в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Пострадавший проигнорировал предупреждения и преодолел заграждение МЧС.

После прорыва трубы у дома на проспекте Тореза 36-летний мужчина на электросамокате ошпарил ноги. Пострадавший проигнорировал предупреждения оперативных служб и преодолел заградительный пост МЧС. После этого мужчина попал в зону разлива горячей воды.

В результате петербуржец получил ожоги второй степени и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение, пишет «Форпост».

Напомним, что причиной прорыва горячей воды стал дефект на трубопроводе диаметром 500 миллиметров. Повреждение обнаружили в ходе промывки и гидравлических испытаний в рамках плановой реконструкции. Утром 13 мая аварийные бригады приступили к земляным работам и демонтажу проблемного участка.

