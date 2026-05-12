В Невском районе высадили 77 сиреней в память о погибших в войну

Вдоль улицы Коллонтай, у метро «Проспект Большевиков», появились 77 кустов сирени. В канун великого праздника Победы их высадили дружной командой волонтеры, активисты «Движения Первых», Молодежный совет, специалисты садово-паркового предприятия «Невское» и предприниматели, приглашенные администрацией Невского района.

Высадка деревьев прошла в рамках Международной акции «Сад памяти». В этом году подобные мероприятия проходят еще и под эгидой Года единства народов России. Всего по стране планируют высадить более чем 27 миллионов деревьев — этот печальная цифра наших граждан, погибших в Великой Отечественной войне. Гендиректор ГК Vestr Виктор Саукин, лично поучаствовавший в высадке сирени, отметил важность таких акций, которые, по его словам, как ничто другое помогают хранить и передавать новым поколениям память о самом важном.

Кроме этого, акция «Сад памяти», которая проводится по поручению Президента России Владимира Путина, стала важной частью национального проекта «Экологическое благополучие». Для Петербурга – большого мегаполиса – озеленение дворов и улиц является одной из важнейших задач.