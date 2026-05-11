В комете 3I/ATLAS нашли рекордное количество тяжелой воды

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Астрономы обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордное количество тяжелой воды. Соотношение дейтерия к обычному водороду в объекте примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы.

Содержание тяжелой воды

Межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордно высокое количество тяжелой воды. Ученые из Мичиганского университета изучили состав воды в газовой оболочке объекта и выявили необычно высокую концентрацию тяжелого изотопа водорода под названием дейтерий. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Обычная вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В тяжелой воде часть водорода заменена дейтерием, который содержит не только протон, но и нейтрон. Исследователи выяснили, что соотношение дейтерия и обычного водорода в комете 3I/ATLAS примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы. Также этот изотоп водорода почти в 40 раз превышает показатели земных океанов.

Ведущий автор работы Луис Саласар Мансано заявил, что количество дейтерия по отношению к обычному водороду в воде оказалось выше всего, что ученые когда-либо видели в других планетных системах и кометах.

Химический отпечаток условий формирования

Содержание дейтерия служит химическим отпечатком, позволяющим понять условия формирования объекта. Высокая доля тяжелой воды свидетельствует о том, что комета возникла в крайне холодной области с низким уровнем излучения. Соавтор исследования Тереса Панеке-Карреньо отметила, что это доказательство не универсальности условий, приведших к формированию Солнечной системы для всей галактики.

Для анализа ученые использовали данные обсерватории MDM в Аризоне и радиотелескопического комплекса ALMA в Чили. Инструменты ALMA позволили впервые напрямую измерить содержание тяжелой воды у межзвездного объекта. Исследователи считают, что в ближайшие годы число подобных открытий вырастет благодаря новым телескопам. Это поможет сравнивать условия формирования планетных систем в разных частях галактики.

Исчезновение кометы из поля зрения

Межзвездная комета 3I/ATLAS практически исчезла из поля зрения астрономов. По словам астрономов, комета еще сохраняет теоретические возможности быть обнаруженной в самые крупные научные инструменты, однако не наблюдается уже около месяца.

Согласно данным мирового каталога наблюдений комет COBS, последний раз объект фиксировали 13 апреля 2026 года. В первой половине апреля в базе зарегистрировано лишь шесть наблюдений. В марте было зафиксировано 40 случаев. После 13 апреля новых записей в каталоге не появлялось.

