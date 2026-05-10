Ученые назвали причину образования крупнейшего кратера на Луне

Даниил Александров
Исследователи из Университета Пердью выяснили, что гигантский кратер на обратной стороне Луны появился после удара астероида. Объект двигался со скоростью 13 километров в секунду под углом 30 градусов.

Моделирование столкновения

Астрономы предполагают, что кратер Южный полюс–Эйткен образовался из-за столкновения с дифференцированным астероидом. Это ударный бассейн шириной больше 2000 километров на обратной стороне Луны.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science Advances. Ученые считают, что их работа поможет ответить на научные вопросы о происхождении бассейна. Они также важны для будущих лунных миссий.

Группа исследователей под руководством Сигеру Вакиты из Университета Пердью использовала трехмерные модели высокого разрешения. Ученые обнаружили, что конусообразная форма бассейна лучше всего объясняется ударом объекта шириной 260 километров.

Крупный астероид разделился на плотное железное ядро и каменистую внешнюю оболочку. Объект столкнулся с Луной со скоростью около 13 километров в секунду, а угол падения достигал 30 градусов.

Эффект «обезглавливания»

Малый угол наклона сыграл ключевую роль. На такой траектории ударный объект, по сути, лишается верхней части. Его внешние слои отламываются, а плотное железное ядро продолжает движение.

Авторы исследования отмечают, что именно ядро астероида отвечает за конусообразный вид бассейна. Простой недифференцированный астероид оставил бы после себя округлую впадину.

Значение для миссии Artemis

Команда исследователей выяснила, что удар выбросил фрагменты мантии Луны в направлении южного полюса. Астронавты миссии Artemis при посадке вблизи полюса могли бы обнаружить отложения. Эти слои содержат материал, поднятый с глубины свыше 90 километров.

Ученые отметили, что миссия NASA Artemis III отправит людей на Луну. В рамках программы астронавты возьмут образцы выбросов бассейна Южный полюс–Эйткен. Однако важно, чтобы посадка прошла в южном полярном регионе.

Однако NASA пересмотрело программу Artemis. Первая пилотируемая высадка на Луну состоится в рамках миссии Artemis 4, которая произойдет не раньше 2028 года.

Если моделирование подтвердится, то возвращенные образцы помогут ученым определить возраст бассейна. Также они раскроют состав внутренней части Луны. Эти данные дадут подсказки о ранней эволюции спутника.

