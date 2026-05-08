Путин пожелал ветеранам Великой Отечественной здоровья и бодрости духа

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла с 81-й годовщиной Победы. Глава государства пожелал им здоровья, долгих лет и бодрости духа.

В обращении он отметил, что в этот день россияне отдают дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые сражались на фронте и трудились в тылу, приближая Победу.

Напомним, что 9 мая в Петербурге пройдет 191 праздничное мероприятие, включая парад на Дворцовой площади и шествие «Бессмертного полка». Кроме того, при проходе на Дворцовой площади будет организован многоуровневый контроль.