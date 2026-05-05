Суд отклонил иск экс-владельца «Ласкового мая» к создателям «Слова пацана»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывшего владельца товарного знака «Ласковый май» Николая Коржикова против создателей сериала «Слово пацана». Использование песен группы в сериале признано законным.

Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана передала права на использование музыкальных хитов кинокомпании «Тумач продакшн». Именно эта компания выступила ответчиком в иске Коржикова наряду со Светланой Шатуновой. Иск был подан в ноябре 2025 года, сообщает РИА Новости.

Товарный знак «Ласковый май» зарегистрировали в 2003 году. Впоследствии права на него несколько раз переходили от Коржикова к продюсеру Андрею Разину и обратно.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Светланы Шатуновой, которой после смерти певца принадлежат права на песни коллектива. На момент аннулирования правообладателем знака являлся Коржиков.