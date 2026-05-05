На дне рождения Киркоров поблагодарил женщин за ночные звонки и поддержку

Народный артист России Филипп Киркоров во время празднования своего дня Рождения произнес тост, в котором поблагодарил трех женщин. Артист признался, что именно их любовь вытащила его из «бездны», в которой он находился в прошлом году.

Во время празднования своего 59-летия Филипп Киркоров выступил с откровенной речью перед близкими друзьями. В социальных сетях появилось видео, в котором певец поблагодарил Яну Рудковскую, Викторию Шелягову и Ксению Собчак за то, что они поддержали его в самый трудный период прошлого года.

Артист признался, что эти женщины были рядом и вытащили его из того состояния, которое он назвал «пике». Киркоров отметил, по жизни ему помогали красивые, умные, добрые и искренне любящие его женщины. Певец обратился к ним со словами благодарности.

Он также добавил, что признателен их вторым половинам, которые с пониманием относились к ночным звонкам и готовности прийти на помощь. По словам артиста, именно любовь подруг вытащила его из той бездны, в которой он находился в прошлом году.

Киркоров также сообщил, что приближение 60-летнего рубежа дается ему непросто, хотя именно прошлый год он назвал особенно трудным.