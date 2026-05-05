Российский флаг подняли на краболове «Кильдин» в Петербурге

На краболове «Кильдин» в Санкт-Петербурге подняли российский флаг. Судно способно работать при шторме до девяти баллов и сохранять автономность 50 суток.

Новый корабль открывает серию из пяти современных краболовов, построенных с участием петербургских верфей. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

По его словам, судно предназначено для добычи краба в Северном рыбохозяйственном бассейне на глубине до 400 метров. На борту оно способно перерабатывать до 40 тонн продукции в сутки.

Автономность плавания составляет 50 суток, судно сохраняет работоспособность при шторме до девяти баллов. Первый рейс «Кильдин» совершит с берегов Невы. Также вице-губернатор пожелал экипажу успешного промысла.