Биологический возраст оказался важнее паспортного для оценки здоровья

Разрыв между биологическим и паспортным возрастом может достигать десяти лет. Врачи отмечают, что реальное состояние организма не всегда соответствует дате рождения.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Александр Орлов утверждает, что биологический возраст важнее паспортного, поскольку отражает реальное состояние систем организма. По его словам, разрыв между этими показателями может достигать десяти лет в обе стороны и напрямую зависит от образа жизни.

По словам эксперта, паспортный возраст является не просто датой, а биологический следует рассматривать как диагноз. Биологический возраст включает измеримые параметры: состояние сосудов, мышечную массу, гормональный фон, маркеры воспаления и состав тела. Паспортный возраст фиксирует количество прожитых лет, а биологический показывает качество прожитой жизни.

В беседе с RuNews24.ru Орлов отметил, что человек 45 лет с биологическим возрастом 55 лет не редкость среди тех, кто годами работает без сна и не двигается. По мнению врача, в то же время человек 60 лет с биологическим возрастом 48 лет является достижимым результатом при системной работе.

На практике значение биологического возраста становится очевидным на примере системы здравоохранения. Врачи и комиссии по-прежнему ориентируются на паспортный возраст. Орлов подчеркнул, что комиссия с высокой вероятностью откажет 85-летнему пациенту в пересадке сердца, но примет 35-летнего. При этом биологическая разница между конкретными пациентами может быть намного меньше, чем разница в датах их рождения.