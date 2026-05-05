Россиян предупредили о смертельной опасности при контакте с белками

Контакт с белками может привести к заражению бешенством, от которого в мировой практике зафиксировано лишь три случая выживания.

Врач функциональной диагностики и кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с 360.ru предупредил, что белки в лесу могут быть переносчиками бешенства. Специалист настоятельно рекомендовал избегать любых контактов с этими животными.

По словам врача, опасность представляют все дикие животные. Вирус бешенства изменяет головной мозг животного, из-за чего оно начинает искать встречи с человеком, поскольку вирусу необходимо распространяться.

Кондрахин подчеркнул, что бешенство является смертельным заболеванием. Белки способны передать вирус домашним питомцам, например кошке. Вакцинация не всегда оказывается успешной, и победить болезнь зачастую не удается.

При контакте с животным эксперт советует немедленно вымыть руки и обратиться в травмпункт. Симптомы бешенства могут проявиться не сразу, но ждать нельзя. В мировой практике выжили лишь три человека. Однако при своевременном обращении помощь еще может успеть подействовать.