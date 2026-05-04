Экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков скончался на 67 году жизни. Как сообщили родственники артиста в беседе с ТАСС, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Состояние музыканта усугубляли проблемы с дыханием.

Также близкие добавили, что последние дни Жучков находился под наблюдением врачей.

Напомним, что Юрий Александрович Жучков родился 26 сентября 1958 года. С детства занимался музыкой, учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Алтайский институт культуры на специальность «режиссура массовых представлений». В 1986 году стал солистом группы «Земляне» и оставался в коллективе до 1992 года. После ухода из группы музыкант вернулся в родной Барнаул и основал собственный коллектив.