Фильмы с нейросетевыми диалогами не получат «Оскар»

Академия кинематографических искусств и наук ввела ограничения на использование нейросетей в фильмах, претендующих на «Оскар». В актерских и сценарных категориях к участию допускаются только работы, созданные людьми.

По новым правилам, для актерских категорий подойдут только те роли, которые люди исполнили лично и доказуемо с их согласия. В сценарных категориях будут рассматриваться только тексты, написанные человеком. Также Академия подчеркнула, что эти меры направлены на сохранение авторской природы кинематограф, сообщает The Guardian.

Полного запрета на использование ИИ в процессе создания фильмов правила не вводят. При отборе в других категориях академия будет принимать во внимание степень участия человека в творческом процессе.

Академия оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о характере использования ИИ. Нововведения вступят в силу с 99-й церемонии вручения премии, запланированной на 14 марта 2027 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе.