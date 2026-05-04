Некоторые категории студентов могут получить материальную помощь от вуза

Право на материальную помощь от вуза имеют инвалиды, сироты, участники СВО и студенты из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru перечислил категории студентов, которые могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. По его словам, в 2026 году право на нее имеют учащиеся очной формы, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Перечень оснований в каждом учреждении свой, но есть общие категории. К ним относятся дети-сироты и студенты, потерявшие родителей в период обучения, инвалиды I, II и III групп, пострадавшие от радиации, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей. Студенты из многодетных или неполных семей также могут рассчитывать на поддержку, если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, подчеркнул Чаплин.

Также поддержка положена тем, кто воспитывает детей в одиночку или вступил в брак во время учебы. Материальную помощь выделяют после смерти близкого родственника, пожара, кражи или несчастного случая. Еще едим основанием станет дорогостоящее лечение и покупка лекарств при наличии подтверждающих документов.

По словам депутата, поддержка бывает единовременной или ежемесячной. Ее размер зависит от конкретного вуза и ситуации. Подавать заявление и документы нужно в деканат, студенческий профком или социальный отдел.