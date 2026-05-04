Астрономы нашли «самую холодную» воду во Вселенной на борту кометы 3I/ATLAS

Астрономы изучили межзвездную комету 3I/ATLAS с помощью телескопа ALMA. Они выяснили, что ее вода содержит рекордное количество дейтерия. Показатель превышает земные нормы более чем в 40 раз.

Уникальный химический состав

Комета 3I/ATLAS стала вторым межзвездным объектом с газовой оболочкой после кометы Борисова. Исследователи изучили ее радиотелескопом ALMA в Чили во время пролета мимо Солнца в ноябре 2025 года.

Главным параметром является соотношение дейтерия к обычному водороду в воде. У 3I/ATLAS этот показатель оказался в десятки раз выше, чем у комет Солнечной системы. По сравнению с земной океанической водой в комете дейтерия в 30–40 раз больше. Результаты наблюдений исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Холодное происхождение

По словам ученых, в обычной звездной системе вода с высоким содержанием дейтерия рождается только в экстремально холодных местах. Температура там должна опускаться ниже минус 240 градусов Цельсия. Исследователи полагают, что именно такие условия существовали в месте рождения кометы 3I/ATLAS. Это могла быть очень холодная область протопланетного диска, то есть облака газа и пыли, из которого формируются планеты. Другой вариант — изолированное газовое облако без мощных источников тепла.

Открытие указывает на одиночное рождение родительской звезды кометы 3I/ATLAS. Она росла далеко от других массивных светил. В противном случае соседнее излучение нагрело бы газ и разрушило молекулы тяжелой воды. Солнечная система, напротив, формировалась в шумном звездном скоплении. Там условия оказались теплыми и «высушенными».

Что это значит для науки

Авторы исследования отмечают, что данное открытие имеет серьезное значение для астробиологии и планетологии. Оно доказывает, что химический состав планет и комет в других уголках Галактики может кардинально отличаться от нашего.

Обнаружив такую аномально высокую долю дейтерия, ученые подтвердили один важный факт. Даже базовые строительные блоки для жизни, в том числе вода, во Вселенной бывают совершенно разными. Соотношение тяжелого и обычного водорода в воде теперь можно использовать как своеобразный паспорт. Оно рассказывает о температуре, радиации и плотности среды, в которой сформировался тот или иной космический объект.

Астрономы отмечают, что 3I/ATLAS не только расширила наши знания о внесолнечных системах, но и подтвердила огромное разнообразие миров, существующих за пределами Млечного Пути.