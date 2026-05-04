Высокотехнологичные автобусы и трамваи покажут на фестивале в Петербурге

Больше 70 единиц высокотехнологичных автобусов, трамваев и троллейбусов представят на фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.

С 21 по 23 мая на территории Манежной площади пройдет VII Международный фестиваль «ТранспортФест». Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил, на Манежной площади, Кленовой и Итальянской улицах развернут выставку инновационного транспорта.

Посетителям продемонстрируют свыше 70 единиц техники, включая высокотехнологичные автобусы, троллейбусы, трамваи, а также образцы воздушного и водного транспорта.