Иск Долиной о взыскании ущерба по делу о мошенничестве передали в другой суд

Балашихинский городской суд Московской области передал в Лефортовский районный суд Москвы иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве.

Речь идет о требовании взыскать имущественный ущерб с Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы, пишет 360.ru.

Основанием для направления дела по подсудности стало вступившее в силу решение Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года, которым указанные лица признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. За Долиной признано право на возмещение причиненного ущерба.

Изначально сумма исковых требований составляла около 176 миллионов рублей, однако позднее ее снизили до 114 миллионов рублей. Интересы певицы в суде представлял ее адвокат.