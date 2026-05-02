Петербуржцам рассказали о частых ошибках при защите собак от клещей

В сезон активности клещей собаки подвержены повышенному риску укусов из-за частых контактов с травой и землей. Ветеринары назвали частые ошибки при защите питомцев и первые признаки заражения.

Основная угроза при укусе заключается в передаче инфекционных заболеваний, при этом сам факт укуса может остаться незамеченным, а симптомы проявляются спустя некоторое время. К наиболее распространенным инфекциям относятся пироплазмоз, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз, которые поражают кровь, суставы и влияют на общее состояние животного.

Специалисты указывают, что важно не только своевременно удалить клеща, но и обеспечить регулярную обработку животного. К основным средствам профилактики относятся препараты системного действия, капли на холку и защитные ошейники. Их эффективность зависит от регулярного применения.

Осмотр собаки после каждой прогулки является обязательной мерой. Эксперты рекомендуют проверять уши, шею, подмышечные впадины, живот, паховую область и участок у хвоста.

При обнаружении клеща специалисты советуют его аккуратно удалить, избегая повреждения, после чего в течение нескольких дней наблюдать за состоянием животного. При необходимости паразита можно передать на лабораторное исследование. При появлении симптомов следует обратиться в ветеринарную клинику.