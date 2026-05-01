На заводе ADM Jizzakh в Узбекистане запустили производство корейских автомобилей «Киа» K3 по полному циклу сварки и окраски.

Данная модель стала для бренда второй на данном предприятии после «Киа» Sonet. Премьера для местного рынка прошла 27 апреля 2026 года. Автомобиль уже появился на официальном сайте компании, но цены пока не объявлены.

Автомобиль пришел на смену популярной модели «Киа Рио». Габариты седана составляют 4,5 тысячи миллиметров в длину, 1,7 тысячи миллиметров в ширину и 1,4 тысячи миллиметров в высоту. Колесная база равна 2,6 миллиметров, а объем багажника достигает 544 литра.

Под капотом установлен бензиновый двигатель Smartstream G1.6 MPi мощностью 123 лошадиные силы. Коробка передач представляет собой шестиступенчатый автомат. Привод только передний, сообщает 110km.ru.

Внешне модель отличается фастбэк-силуэтом, светодиодной оптикой с графикой «Звездная карта» и 17-дюймовыми дисками в топовой версии. В салоне установлен объединенный блок цифровой 4,2-дюймовой панели и 10,25-дюймовой мультимедийной системы.

Также машина оснащена двухзонным климат-контролем, атмосферной подсветкой с 64 оттенками, беспроводной зарядкой и люком. Безопасность обеспечивают шесть подушек.

В этот пакет входят системы предотвращения столкновений, мониторинга слепых зон и удержания в полосе.