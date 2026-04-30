«Ленстройтрест» готовится выйти в бизнес-класс

Петербургский девелопер «Ленстройтрест» 28 апреля отметил 30-летие. За три десятилетия компания прошла путь от строительства отдельных домов до формирования жилых экосистем. По данным застройщика, построено более 1 млн кв. м жилья, в котором проживают свыше 30 тыс. семей.

История началась в 1996 году в структуре ПО «Ленстройматериалы». К началу 2000-х девелопер получил под управление Гатчинский домостроительный комбинат. Первым проектом с нестандартными решениями стал «Оптима» (2002 год): квартиры отличались высокими потолками и просторными планировками.

Поворотный этап — начало 2010-х годов, когда руководство отказалось от точечной застройки в пользу комплексного освоения территорий. Была принята внутренняя философия «ЖИВИ» (безопасность, комфорт, развитие соседских сообществ). Для её реализации девелопер привлёк европейских архитекторов из Швеции и Голландии — Юкку Тиконнена, Йоханнеса Товатта и бюро Semrén & Månsson, адаптировав скандинавский подход к местным условиям.

Согласно заявлениям компании, сегодня на разработку концепции каждого квартала уходит от 9 до 12 месяцев. Примеры — кварталы «Юттери», «Янила» и «IQ Гатчина» с переменной этажностью. В высотных проектах многоэтажные дома выносятся на периметр, а внутри располагаются строения меньшей этажности. Собственные стандарты строительства, как уточняется, обновляются ежегодно. Совместно с бюро «Дружба» и при участии экспертов (врачей, экологов) создан стандарт детских и подростковых пространств.

В кварталах девелопера работает сеть соседских клубов «ЖИВИ Клуб», где, по утверждению компании, ежемесячно проходит более 800 мероприятий. Упоминаемый показатель индекса лояльности клиентов (NPS) составляет 88,3%. Также сообщается, что каждая третья сделка совершается по рекомендации уже проживающих в кварталах.

В сентябре «Ленстройтрест» планирует выход в бизнес-класс с проектом на Софийской улице. В следующем году заявлен старт объекта на улице Ивана Фомина.