В пятницу ЦБ уменьшил ключевую ставку подряд до 14,5% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов. С 24 апреля показатель составляет 14,5% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Аналитики прогнозировали такое решение из-за замедления темпов инфляции, роста экономической активности и ослабления инфляционных ожиданий.

Отметим, что ключевая ставка является минимальным процентом, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции, а снижение делает кредиты дешевле, что стимулирует потребление и инвестиции.

Ранее эксперты заявляли, что с вероятностью 99% регулятор снизит ставку в восьмой раз подряд. По их прогнозам, к концу 2026 года или началу 2027 года ключевая ставка с вероятностью 90% опустится ниже 10%.