В Петербурге заявили о гибели живого образования из-за бюрократии

Даниил Александров
Фото:: Мойка78

Участники форума «Россия 809. Традиции будущего» заявили, что бюрократия убивает живое образование. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что система образования находится под угрозой разрушения из-за тотальной формализации.

Смолин напомнил о фильме «Доживем до понедельника». Картина показывает разрыв между живым и мертвым образованием, а именно первое увлекает ученика, а второе существует только для отчетов. Парламентарий заявил, что чрезмерное регулирование формальными нормами убьет настоящее обучение.

На форуме заявили, что педагогическое сообщество задыхается от бюрократии. Учитель тратит большую часть сил не на детей, а на бесконечные планы и отчеты. Любое лирическое отступление на уроке формально считается провалом занятия. По мнению Смолина, это убивает смысл педагогики и превращает школу в бездушный конвейер. Противостоять этому пытаются общественные институты и педагогические сообщества.

Кандидат педагогических наук и вице-президент Международного центра гуманной педагогики Марина Шишова рассказала о конкурсе педагогических работ «Образование длинною в жизнь». В нем участвовали государственные и частные детсады и школы, а также учреждения дополнительного образования.

Всего поступило 406 заявок из 134 городов и сел России. В финал отобрали 25 работ. Шишова отметила, что многие проекты тронули экспертов до глубины души. По ее словам, конкурс показал, что страна не оскудевает талантами и оригинальными идеями.

Также участники форума подчеркнули, что без четко сформулированной государственной цели любые реформы будут бессистемными. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко добавил, что школа должна не просто давать знания, а формировать личность и гражданскую позицию. По его убеждению, именно отсутствие единой образовательной цели ведет к подмене живого обучения бюрократической отчетностью.

Наука

Петербург может опустеть из-за нового ледникового периода

Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в европейской части России. Под угрозой переселения окажутся Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Архангельск. Температура в регионе может опуститься на 20-25 градусов.Природа нынешнего похолоданияАпрель 2026 года в ряде регионов России сопровождался снегопадами. Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов в беседе с Life.ru объяснил, почему апрель и май теперь можно называть зимними месяцами. По его словам, зима также была холоднее обычного. Температура в минус 30 градусов является необычным явлением для последних лет.Ученый напомнил, что после двух рекордно жарких лет наступают холодные зимы, весны и летние сезоны. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2017 году после теплых 2014-2016 годов. Тогда в мае на Красной площади лежал снег, в Румынии в апреле выпал полутораметровый снегопад, в Санкт-Петербурге снег...
Наука

Телескопы «ослепли» при попытке снять межзвездный объект 3I/ATLAS

Автоматические телескопы в Чили и на Гавайях синхронно выдали сбой при попытке снять ядро межзвездного объекта 3I/ATLAS. В момент максимального сближения с Юпитером датчики зафиксировали кратковременный перегрев матриц.Массовый сбой телескоповВ апреле 2026 года многие ведущие обсерватории следят за кометой 3I/ATLAS, который проходит гравитационную петлю у Юпитера. Однако вместо детальных снимков ученые получили пустые кадры и системные сообщения об ошибках позиционирования. Дело в том, что три крупнейшие автоматизированные системы наведения в Чили и на Гавайях одновременно не смогли «зацепиться» за объект, хотя его траектория была просчитана до миллиметра.Массовый технический сбой произошел в момент самого тесного сближения. Датчики телескопов зафиксировали не темноту, а кратковременный перегрев матриц. Это не похоже на случайное отражение солнечного света. Некоторые исследователи говорят о целенаправленном воздействии на...
