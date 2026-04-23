В Петербурге заявили о гибели живого образования из-за бюрократии

Участники форума «Россия 809. Традиции будущего» заявили, что бюрократия убивает живое образование. Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что система образования находится под угрозой разрушения из-за тотальной формализации.

Смолин напомнил о фильме «Доживем до понедельника». Картина показывает разрыв между живым и мертвым образованием, а именно первое увлекает ученика, а второе существует только для отчетов. Парламентарий заявил, что чрезмерное регулирование формальными нормами убьет настоящее обучение.

На форуме заявили, что педагогическое сообщество задыхается от бюрократии. Учитель тратит большую часть сил не на детей, а на бесконечные планы и отчеты. Любое лирическое отступление на уроке формально считается провалом занятия. По мнению Смолина, это убивает смысл педагогики и превращает школу в бездушный конвейер. Противостоять этому пытаются общественные институты и педагогические сообщества.

Кандидат педагогических наук и вице-президент Международного центра гуманной педагогики Марина Шишова рассказала о конкурсе педагогических работ «Образование длинною в жизнь». В нем участвовали государственные и частные детсады и школы, а также учреждения дополнительного образования.

Всего поступило 406 заявок из 134 городов и сел России. В финал отобрали 25 работ. Шишова отметила, что многие проекты тронули экспертов до глубины души. По ее словам, конкурс показал, что страна не оскудевает талантами и оригинальными идеями.

Также участники форума подчеркнули, что без четко сформулированной государственной цели любые реформы будут бессистемными. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко добавил, что школа должна не просто давать знания, а формировать личность и гражданскую позицию. По его убеждению, именно отсутствие единой образовательной цели ведет к подмене живого обучения бюрократической отчетностью.