В Петербурге договорились срочно обновить стандарты защиты энергообъектов

22 апреля на площадке СПб ТПП прошла Всероссийская конференция по защите критической инфраструктуры. Организаторы — Комитет по энергетике «Деловая Россия» и «ЭНЕРГОПЛАСТ». Участники: МЧС, Минэнерго, Минстрой, Ростехнадзор, Россети, РЖД. Онлайн — 600 специалистов из 89 регионов.

Главный вывод: российские производители уже создали и испытали эффективные средства защиты от БПЛА и осколков. «ЭНЕРГОПЛАСТ» показал серийные противоосколочные конструкции и усиленные трубы для кабелей. Они выдерживают взрыв, доказали свою надёжность на полигонах и уже работают в ряде регионов.

Проблема: устаревшие нормативы — в них нет требований к такой защите. Участники договорились срочно обновить базу. Резолюция направлена в федеральные ведомства.