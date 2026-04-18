Петербуржцы жалуются на мусор во дворах и на газонах

Жители Санкт-Петербурга массово на мусор во дворах и на придомовых территориях. Также горожане требуют убрать строительные отходы с газонов
На городском портале «Наш Санкт-Петербург» пользователи требуют убрать строительный мусор, куски бетона и асфальта с газонов. Также заявители просят сотрудников коммунальных служб регулярно забирать и вывозить подобные отходы.
«Замусорен газон. Уборка не осуществляется подрядной организацией», — отмечает житель Невского района Северной столицы.
«Не убрана придомовая территория», — жалуется пользователь из муниципального округа Дачное.
Часть обращений касается строительного мусора. Горожане требуют убрать данные отходы с газонов.
«Прошу вывезти кусок строительного мусора на свалку, а не перекладывать его к соседнему кусту», — отметил пользователь с улицы Ворошилова.
«Пожалуйста, качественно удалите весь крупноформатный мусор во дворе вокруг четвертого подъезда и делайте это регулярно. Спасибо», — сообщил житель Красногвардейского района Петербурга.
На данный момент нет информации о том, когда коммунальщики отреагируют на жалобы жителей Северной столицы и займутся уборкой придворовых территорий.