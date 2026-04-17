Пулково обслужил свыше 4 млн пассажиров за первый квартал 2026 года

Пулково обслужил свыше четырех миллионов пассажиров в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

По словам Полякова, на внутренних рейсах было перевезено около трех миллионов человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Калининград, Екатеринбург, Казань и Сочи.

Пассажиропоток на международных рейсах составил миллион человек. Данный показатель на 15% больше, чем в первом квартале 2025 года. Чаще всего петербуржцы летали в Стамбул и Шарм-эль-Шейх. При этом рост пассажиропотока в Стамбул достиг 54%, а в Шарм-эль-Шейх увеличился на 44%.

Вице-губернатор напомнил, что в 2025 году Пулково обслужил 20,8 миллиона пассажиров. Авиагавань сохранила второе место по объему перевозок среди аэропортов России.